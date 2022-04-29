"Боржоми" приостановит выпуск минеральной воды из-за санкций

Кадр из видео: YouTube/Borjomi International channel

Компания "Боржоми" объявила, что с 29 апреля временно приостанавливает производство на своих заводах в Грузии из-за трудностей, вызванных санкциями, передает Первый канал Грузии.

"Непростая ситуация на основных рынках сбыта продукции компании усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрыло для компании возможность получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами", - говорится в сообщении компании.

Производитель минеральной воды IDS Borjomi Georgia выразил надежду, что ситуация в будущем улучшится и компания сможет продолжить свою деятельность.

Основателем Alpha Group, которая владеет "Боржоми", является предприниматель Майкл Фридман. Против олигарха в начале марта Евросоюзом были введены санкции. Позже против Фридмана ввели меры в правительстве Канады, назвав "соратником российского режима".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967451-borzhomi-priostanovit-vypusk-mineralnoy-vody-iz-za-sanktsiy/