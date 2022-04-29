Белый дом озвучил оставшуюся у США сумму для военной помощи Украине

Белый дом. Фото: Robert Alexander/Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у США осталось 250 млн долларов на оказание военной помощи Украине. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Белого дома.

Псаки отметила, что в марте США выделили 3,5 млрд долларов на военную помощь Украине.

"У нас осталось около 250 млн из этой суммы. Очевидно, мы будем работать над ускорением передачи этого украинцам. Но чтобы продолжать оказывать им помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию", – сказала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что они рассмотрят запрос Байдена о выделении 33 млрд долларов на нужды Украины в оборонной и гуманитарной сферах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967431-belyy-dom-ozvuchil-ostavshuyusya-u-ssha-summu-dlya-voennoy-pomoschi-ukraine/