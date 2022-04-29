Польша раскритиковала страны, оплачивающие газ в рублях

Анна Москва. Фото: instagram.com/anna_moskwa_

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что страны ЕС, которые намерены платить за российский газ в рублях, должны понести ответственность, передает Polsat News.

Анна Москва указала на негерметичность нынешних санкций ЕС в отношении российского сырья. По ее словам, полного эмбарго на газ из России нет из-за трех стран, которые все еще используют российский газ.

"Венгрия, Австрия и Германия блокируют антироссийские санкции, и я надеюсь, что эти страны будут привлечены к ответственности Европейской комиссией", – заявила она.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что их страна готова платить за российский газ в рублях.

А Польша и Болгария получили от российской компании "Газпром" заявление о прекращении поставок газа с 27 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967387-polsha-raskritikovala-strany-oplachivayuschie-gaz-v-rublyah/