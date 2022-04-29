МАГАТЭ предупредило, что полеты ракет над АЭС в Украине могут привести к аварии

Чернобыльская АЭС. Фото: chnpp.gov.ua

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что российские ракеты над атомными электростанциями в Украине могут вызвать ядерную аварию, передает официальный сайт ООН.

16 апреля камеры видеонаблюдения зафиксировали полет ракеты над Южно-Украинской АЭС в Николаевской области. Об этом украинская сторона проинформировала МАГАТЭ.

"МАГАТЭ изучает доказательства, и, если они подтвердятся, этот инцидент будет иметь чрезвычайно серьезные последствия. Если бы такая ракета сменила траекторию, это могло бы серьезно повлиять на физическую целостность АЭС, что могло бы привести к ядерной аварии", - сказал Гросси.

На сегодняшний день в Украине из 15 энергоблоков функционируют семь. Восемь остальных находятся в резерве или были остановлены для планового технического обслуживания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967363-magate-predupredilo-chto-polety-raket-nad-aes-v-ukraine-mogut-privesti-k-avarii/