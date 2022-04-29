Марк Цукерберг разбогател на 11 млрд долларов

Марк Цукерберг. Фото: Kevin Dietsch / Staff / Getty Images

Основатель компании Meta Марк Цукерберг разбогател на 11 миллиардов. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние теперь составляет 75,9 млрд долларов.

Компания Meta сообщила, что в первом квартале ей удалось привлечь больше пользователей, чем прогнозировалось. После этого ее акции в минувший четверг взлетели на 17,6%.

Благодаря такому рекордному приросту он поднялся на шесть позиций вверх в рейтинге богатейших людей мира. Сейчас Цукерберг занимает 12-ю строчку.

Несколькими днями ранее состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска уменьшилось на 29 млрд долларов после покупки им Twitter. Хотя в рейтинге богатейших он все еще занимает лидирующую строчку с 239,3 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967352-mark-tsukerberg-razbogatel-na-11-mlrd-dollarov/