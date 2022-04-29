Марк Цукерберг разбогател на 11 млрд долларов
Основатель компании Meta Марк Цукерберг разбогател на 11 миллиардов. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние теперь составляет 75,9 млрд долларов.
Компания Meta сообщила, что в первом квартале ей удалось привлечь больше пользователей, чем прогнозировалось. После этого ее акции в минувший четверг взлетели на 17,6%.
Благодаря такому рекордному приросту он поднялся на шесть позиций вверх в рейтинге богатейших людей мира. Сейчас Цукерберг занимает 12-ю строчку.
Несколькими днями ранее состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска уменьшилось на 29 млрд долларов после покупки им Twitter. Хотя в рейтинге богатейших он все еще занимает лидирующую строчку с 239,3 млрд долларов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967352-mark-tsukerberg-razbogatel-na-11-mlrd-dollarov/