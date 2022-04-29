Конгресс заявил о готовности поддержать запрос Байдена на 33 млрд долларов для Украины

Нэнси Пелоси. Фото: Eric Lee/Bloomberg via Getty Images

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что они рассмотрят запрос Байдена о выделении 33 миллиардов долларов. Сообщение было опубликовано на официальном сайте.

Решающим шагом будет голосование двух партий.

По словам Пелоси, помощь, которая до этого выделялась Штатами, существенно помогла Украине с ее тяжелым положением. Но сейчас даже этого недостаточно.

"Готовящийся пакет дополнительных мер обеспечит критически важное финансирование, в том числе для более мощных оборонительных систем и вооружений, поддержки инфраструктуры энергетики и здравоохранения Украины", - сказала Пелоси.

Ранее Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов на нужды Украины в оборонной и гуманитарной сферах, а также для усиления обороны стран Европы. Американский президент попросил одобрить выделение средств как можно быстрее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967338-kongress-zayavil-o-gotovnosti-podderzhat-zapros-baydena-na-33-mlrd-dollarov-dlya-ukrainy/