Нереалистичные решения: вице-канцлер Германии призвал к независимости от российских энергоресурсов

Роберт Хабек. Фото: picture alliance / Contributor/ Getty Images

Вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек заявил на брифинге в Берлине, что его правительство должно стремиться к обеспечению независимости от российского газа, передает CNN.

Германия должна стремиться к независимости от российских энергоносителей, даже если потребуется продвижение решений, которые раньше считались "нереалистичными".

Хабек отметил, что поставки российского газа за последние недели резко сократились до 35 процентов. Хотя в начале войны в Украине данный показатель составлял 55 процентов.

"Германия сократила импорт газа из России до 35 процентов - по сравнению с 55 процентами до начала войны", - сказал Хабек.

Он призвал ускорить строительство терминала сжиженного природного газа.

Хабек также подчеркнул тот факт, что "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию. По его словам, это показывает, что Россия намерена действовать серьезно.

"Они готовы прекратить поставки газа. Мы должны отнестись к этому серьезно, это касается и других европейских стран", - сказал он.

Ранее Польша объявила о полной независимости от газа из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967264-nerealistichnye-resheniya-vitse-kantsler-germanii-prizval-k-nezavisimosti-ot-rossiyskih-energoresursov/