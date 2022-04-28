Глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров был госпитализирован

Акылбек Жапаров. Фото: akorda.kz

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров был госпитализирован с жалобами на боли в сердце и низкое давление, передает 24.kg.

Акылбек Жапаров был госпитализирован в Национальный центр кардиологии и терапии имени Миррахимова в Бишкеке.

Проведенные электрокардиография и коронарография инфаркт миокарда не выявили. Но у Жапарова обнаружили спазм сосудов.

На данный момент состояние здоровья политика, по словам врачей, стабильное, удовлетворительное.

Доктор экономических наук, заслуженный экономист Кыргызстана Акылбек Жапаров занимает пост председателя кабинета министров Кыргызстана с октября 2021 года.

В конце февраля премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в рамках заседания Евразийского межправительственного совета провел переговоры с Жапаровым. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967250-glava-kabmina-kyrgyzstana-akylbek-zhaparov-byl-gospitalizirovan/