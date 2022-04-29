Amazon навсегда снимет запрет на использование мобильных телефонов сотрудниками

Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Amazon навсегда снимет запрет на использование мобильных телефонов на складах компании. Этот запрет временно отменили в период пандемии. Теперь компания навсегда разрешает своим сотрудникам пользоваться средствами связи, передает Bloomberg.

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"Мы признаем обоснованность желания сотрудников иметь при себе мобильные телефоны во время работы. Два года пандемии продемонстрировали, что это возможно. Поэтому теперь мы разрешаем использовать телефоны во всех наших операционных объектах по всему миру", — говорится в сообщении компании.

В течение многих лет Amazon требовала от сотрудников оставлять мобильные телефоны в автомобилях или в шкафчике для личных вещей в комнате отдыха. Во время пандемии этот запрет был временно снят, однако его снова ввели в 2021 году. В декабре 2021 года торнадо унес жизни шести сотрудников склада Amazon в Иллинойсе. Этот факт настроил многих сотрудников против компании. По словам людей, если бы погибшие имели при себе телефоны, они бы получили сообщения от служб ЧС и от своих родных о надвигающемся торнадо. Наличие мобильных телефонов спасло бы людям жизнь.

После декабрьской трагедии компания разрешила использовать телефоны «до дальнейших уведомлений». Ситуация также обострилась из-за того, что работники компании объединились в профсоюз Amazon Labor Union и начали активно требовать соблюдения своих прав. Многие работодатели США запрещают сотрудникам использовать мобильные телефоны на рабочем месте, так как это отвлекает работников. Кроме того, это связано с тем, что компании не хотят допустить утечки конфиденциальной информации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967221-amazon-navsegda-snimet-zapret-na-ispolzovanie-mobilnyh-telefonov-sotrudnikami/