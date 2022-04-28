Макрона закидали помидорами в пригороде Парижа

Эммануэль Макрон. Кадр из видео: Youtube/Emmanuel Macron

Во время первого публичного выхода победившего на недавних президентских выборах Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами черри, передает Politico.

Инцидент произошел в среду, когда избранный президент Франции беседовал с группой горожан на рынке в северо-западном пригороде Парижа Сержи. Кто-то из прохожих в это время бросил горсть помидоров в Макрона. Но на него "снаряд" не попал.

Сразу после этого охрана французского президента укрыла его зонтом и увела в машину.

В пригороде Сержи проживает примерно 65 тысяч человек. И почти половина из них отдали предпочтение в первом туре другому кандидату Жану-Люку Меланшону.

Макрон победил на прошедших выборах президента Франции, набрав 58,55% голосов. А его соперница Марин Ле Пен - 41,45%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967193-makrona-zakidali-pomidorami-v-prigorode-parizha/