Болгария пообещала изучить юридическую сторону вопроса после прекращения Москвой импорта газа

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Министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что они собираются изучить юридическую сторону конфликта с Россией. После того, как последняя резко прекратила поставки своего газа в страну, передает CNN.

"Государственное предприятие "Булгаргаз" осуществило платеж, после чего деньги были возвращены от "Газпрома". Если мы говорим о нарушении контракта, то с юридической и законодательной точки зрения совершенно ясно, кто нарушил контракт", - сказал Николов.

По его словам, когда Москва потребовала платить за газ в рублях, Болгария отказалась, так как строго придерживается позиции ЕС.

"Мы достаточно четко заявили, что будем придерживаться общей позиции с Европейским Союзом. Мы не примем тот факт, что одна из сторон в рамках контракта решила полностью изменить механизм оплаты, поэтому мы оказались там, где мы есть сегодня", - сказал политик.

Примерно 90 процентов импорта газа в Болгарию зависело от России. Поэтому из-за резкого прекращения поставок страна оказалась в экстремальной ситуации. Сейчас Болгария расширяет сотрудничество в этом направлении с другими странами, в частности, с Грецией.

Как говорит Николов, болгарам "придется заплатить высокую цену". Но "суверенитет и солидарность" гораздо важнее.

Ранее "Газпром" известил Польшу и Болгарию о прекращении поставок газа с 27 апреля.

Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что они будут платить за российский газ в рублях, так как другой альтернативы у страны нет. И они не смогут отказаться от поставок в ближайшее время.

"85 процентов наших поставок газа поступает из России, как и 65 процентов наших поставок нефти. Почему? Потому что это определяется инфраструктурой. Это не для забавы, мы не выбирали ситуацию", - сказал Сийярто.

Напомним, Bloomberg сообщили, что за российский газ в рублях уже заплатили четыре европейских покупателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967141-bolgariya-poobeschala-izuchit-yuridicheskuyu-storonu-voprosa-posle-prekrascheniya-moskvoy-importa-gaza/