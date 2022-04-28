Законодатели требуют от Байдена списать студенческие долги американцев

Фото: Pete Marovich/Abaca/Bloomberg/Getty Images

Законодатели США, представляющие интересы латиноамериканского сообщества, требуют от президента Джо Байдена выполнить предвыборное обещание и списать населению студенческие кредиты, передает Bloomberg.

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Рауль Руис, демократ из Калифорнии и председатель группы латиноамериканцев в Конгрессе, попросил администрацию Байдена выполнить обещание и списать до 10 тысяч долларов долга по студенческим кредитам для каждого заемщика, а также продлить мораторий на взыскание платежей до конца 2022 года. По словам Руиса, эти меры помогут облегчить жизнь представителям латиноамериканских общин по всей стране. Ранее другие законодатели также обратились к президенту США с просьбой списать до 50 тысяч долларов каждому заемщику. Сейчас мораторий на взыскание платежей по студенческим долгам в США действует до 31 августа 2022 года.

В понедельник, 25 апреля, пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что ей нечего сообщить общественности по данному вопросу. По ее словам, президент примет решение о студенческих долгах до того, как закончится нынешний мораторий. Однако она признала, что студенческие кредиты являются проблемой огромной части американского общества. Людей всех возрастов и всех рас.

По данным Федеральной резервной системы, задолженность по студенческим кредитам имеют 45 млн американцев. Совокупный долг граждан США за образование составляет 1,75 трлн долларов. Согласно анализу, проведенному исследовательской группой Education Data Initiative, два из трех латиноамериканцев имеют задолженность по образовательному кредиту. У четырех из пяти людей просрочка по кредиту превышает 10 тысяч долларов. Данные показывают, что должники, которые являются представителями латиноамериканской общины, задерживают выплаты по кредитам чаще, чем представители других национальных групп. При этом каждый третий латиноамериканец, взявший образовательный кредит, так и не доучился до получения диплома.

Исследование также показало, что именно выходцы из Латинской Америки чаще других откладывают вступление в брак и рождение детей из-за студенческого кредита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967020-zakonodateli-trebuyut-ot-baydena-spisat-studencheskie-dolgi-amerikantsev/