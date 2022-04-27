Цены на газ в Европе начали стремительно расти

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В первые минуты торгов стоимость газа в странах Европы выросла на 21 процент, передает Коммерсантъ со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Таким образом, цена природного газа превысила отметку в 1350 долларов за 1 тыс. куб. м.

Ранее Польша и Болгария заявили о прекращении поставок российского газа с 27 апреля. Так как страны отказались следовать новой схеме оплаты за него в рублях.

Напомним, 31 марта Путин подписал указ о новом порядке расчетов за поставки газа "недружественным странам". Однако лидеры некоторых стран ЕС не согласились с этим условием.

Тем временем британская энергетическая компания Shell начала отзывать персонал из совместных проектов с "Газпромом" и "Газпром нефтью".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967011-tseny-na-gaz-v-evrope-nachali-stremitelno-rasti/