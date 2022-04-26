В Приднестровье прогремели взрывы, президент Молдовы собрала заседание Совбеза

Антенны. Фото: t.me/mvdpmr

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) прогремели два взрыва, в результате которых были выведены из строя две антенны, ретранслировавшие российские радиостанции.

Как указывается в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел ПМР, взрывы произошли утром в поселке Маяк, на территории которого и были установлены антенны.

В результате происшествия никто не пострадал, однако обе антенны были выведены из строя.

Как пишет РИА Новости, по факту произошедшего было заведено уголовное дело, а также был введен "красный" уровень террористической опасности. На въезде в города непризнанной республики поставят блокпосты.

Президент ПМР Вадим Красносельский созвал заседание Совбеза, в ходе которого обсуждалось произошедшее в поселке Маяк.

Тем временем президент Молдовы Майя Санду на фоне случившегося также собрала заседание Совбеза. Об этом сообщается на официальном сайте Президентуры Республики Молдова.

Как пишет Telegram-канал РБК, Санду заявила, что атаки в Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации.

"По нашей информации, попытки эскалации связаны с силами внутри Приднестровья, которые выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации, однако мы продолжаем собирать информацию", – сказала она на брифинге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966906-vzryvy-progremeli-v-pridnestrove-prezident-moldovy-sobrala-zasedanie-sovbeza/