ООН предрекла, что количество покинувших Украину человек достигнет 8,3 млн

Работник Центра помощи украинским беженцам. Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Согласно оценке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, количество человек, покидающих Украину, в будущем достигнет 8,3 млн, передает CNN.

На данный момент страну покинули 5,2 млн жителей.

Согласно отчету Международной организации по миграции, еще 7,7 млн человек являются внутренне перемещенными лицами в Украине.

Таким образом, общее количество украинцев, вынужденных покинуть свои дома, составило 12,9 млн человек.

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту сообщила, что они сейчас ищут 1,8 млрд долларов для поддержки украинских беженцев.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна нуждается в пяти миллиардах долларах ежемесячно из-за гуманитарного кризиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966889-oon-predrekla-chto-kolichestvo-pokinuvshih-ukrainu-chelovek-dostignet-83-mln/