Китай заявил, что не заинтересован в третьей мировой войне

Ван Вэньбинь. Кадр из видео: YouTube/Tuniscope.com

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге заявил, что они выступают за дипломатическое урегулирование конфликта в Украине, передает ТАСС.

Политика КНР попросили прокомментировать сказанные главой МИД России Сергеем Лавровым слова о реальном риске ядерной войны.

"Никто не хочет увидеть третью мировую войну, <…> необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных переговоров [между Россией и Украиной]", - сказал политик.

Ван Вэньбинь также выразил мнение, что нельзя допускать, чтобы война в Украине принимала затяжной характер. Так как это негативно отразится не только на Европе, но и на всем мире.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин высказался против введения односторонних санкций и призвал решать глобальные вопросы совместными усилиями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966878-kitay-zayavil-chto-ne-zainteresovan-v-tretey-mirovoy-voyne/