Польша составила список санкций против России и Беларуси

Мариуш Каминьский. Кадр из видео: YouTube/Janusz Jaskółka

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил, что они уже составили список санкций против России и Беларуси. Всего в списке числятся 50 позиций, передает tvn24.

"Польский санкционный список является дополнением к санкционному списку ЕС", - сказал Каминьский во время пресс-конференции.

В списке числятся имена российских олигархов, организации России и Беларуси, которые ведут бизнес в Польше.

"Мы будем применять несколько видов санкций, в первую очередь замораживание финансовых активов и имущественных ресурсов этих компаний, исключая возможность участия в публичных торгах, а в случае с олигархами - запрет на въезд в нашу страну", - заявил глава польского МВД.

В список санкций также попали "Газпром", "Акрон" и российский олигарх Вячеслав Кантор, "ФосАгро", "Новатэк", фирма Beloil и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966870-polsha-sostavila-spisok-sanktsiy-protiv-rossii-i-belarusi/