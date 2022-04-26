Швейцария снимает ограничения на въезд

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Власти Швейцарии снимают коронавирусные ограничения на въезд в страну со 2 мая, сообщает государственный секретариат по вопросам миграции.

"Действующие в настоящее время ограничения на въезд будут сняты со 2 мая. С этой даты будут применяться обычные правила въезда в Швейцарию", – говорится на сайте ведомства.

Как пишет Swissinfo, с 1 апреля Швейцария отменила все внутренние карантинные меры, в том числе и масочный режим в транспорте, а также пятидневный карантин для инфицированных коронавирусом.

Теперь туристам по прибытии в страну не нужно предъявлять паспорт вакцинации, отрицательный ПЦР-тест и электронную форму на въезд.

Напомним, в декабре прошлого года Швейцария обязала всех жителей иметь COVID-сертификаты для посещения встреч в закрытых помещениях с участием более 10 человек, а также для мероприятий на открытом воздухе с участием свыше 300 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966818-shveytsariya-snimaet-ogranicheniya-na-vezd/