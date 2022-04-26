ЕК предложила создать "центральное хранилище" для сбора доказательств военных преступлений в Украине

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Еврокомиссия предложила наделить специальными полномочиями Евроюст, чтобы агентство длительное время могло собирать доказательства военных преступлений в Украине, передает Politico.

В Евросоюзе предложили изменить мандат Евроюста и создать "центральное хранилище", куда будут поступать свидетельства совершения военных преступлений в Украине для национальных и международных органов.

Такие изменения, по мнению представителей Еврокомиссии, позволят Евроюсту собирать доказательства в течение более длительного времени.

Кроме того, агентство сможет одновременно обмениваться информацией напрямую с Международным уголовным судом в Гааге.

Евроюст также сможет обрабатывать цифровую информацию, как спутниковые изображения, видео или аудиозаписи. Весь этот процесс, конечно, будет соответствовать правилам защиты данных ЕС.

Евроюст - агентство ЕС, имеющее дело с судебными органами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966795-ek-predlozhila-sozdat-tsentralnoe-hranilische-dlya-sbora-dokazatelstv-voennyh-prestupleniy-v-ukraine/