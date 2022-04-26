Россия объявила персонами нон грата 40 немецких дипломатов

Здание МИДа России. Фото: mid.ru

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 40 немецких дипломатов, об этом говорится на сайте ведомства.

Соответствующую ноту МИД России вручил послу Германии Гезе фон Гайру.

Отмечается, что данное решение было принято в ответ на высылку 40 российских дипломатов из Германии 4 апреля.

"Российская сторона считает неприемлемым сделанное в его контексте заявление федерального министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, в котором этот шаг властей ФРГ мотивируется абсолютно ложным утверждением о том, что работа упомянутых сотрудников была нацелена на подрыв "свободы Германии" и "единства немецкого общества", а также инсинуациями в отношении происходящего в Украине", – говорится в заявлении ведомства.

Ранее Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966785-rossiya-obyavila-personami-non-grata-40-nemetskih-diplomatov/