Суд Турции приговорил правозащитника Османа Кавалу к пожизненному заключению

Осман Кавала в 2014 году. Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images

Общественный деятель, филантроп и правозащитник Осман Кавала был приговорен к пожизненному заключению в Турции в минувший понедельник, передает The Washington Post.

Прокуратура страны обвинила его в причастности к организации антиправительственных протестов в 2013 году. Правозащитные группы назвали данное обвинение нелепым. Сам Кавала отрицал обвинения. Нескольких других фигурантов этого дела приговорили к 18 годам лишения свободы.

Кавала был заключен под стражу в 2017 году. Сейчас он имеет право обжаловать приговор.

Вынесенный ему в понедельник приговор и заключение до этого в тюрьме почти на пять лет были раскритикованы европейскими союзниками Турции.

В прошлом году на требование Запада освободить Османа Кавалу Турция пригрозила высылкой дипломатов.

Преследование Кавалы стало символом частых репрессий действующего президента Эрдогана в отношении представителей оппозиции в последние годы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966774-sud-turtsii-prigovoril-pravozaschitnika-osmana-kavalu-k-pozhiznennomu-zaklyucheniyu/