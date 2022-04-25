Путин заявил о беспрецедентном санкционном давлении на Россию

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

На коллегии Генеральной прокуратуры России Владимир Путин заявил, что страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, передает РИА Новости.

"Россия сталкивается в последнее время с беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных стран. После начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса такое давление, как мы понимаем и знаем, еще больше усилилось", - сказал Путин.

При этом российский президент отметил, что даже в сложившихся условиях экономика страны способна работать стабильно и без сбоев.

Путин заявил о попытках со стороны Запада расколоть общество внутри России, разрушить страну изнутри. Но их действия безуспешны. По его словам, россияне проявляют сплоченность.

Он также призвал "дать спокойно" функционировать в стране зарубежным компаниям, которые остались в России.

Помимо этого необходимо поддержать местных предпринимателей, включая меры по снижению административных нагрузок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966705-putin-zayavil-o-bespretsedentnom-sanktsionnom-davlenii-na-rossiyu/