Путин поздравил Макрона с победой на выборах

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции. Сообщение было опубликовано на сайте Кремля.

"Искренне желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия", - отметил в поздравлении глава России.

С переизбранием на пост президента Франции Макрона поздравил Касым-Жомарт Токаев, а также президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьеры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон и другие мировые лидеры.

Тем временем несогласные с победой Макрона на минувших выборах граждане вышли на улицы в городах Франции, выражая протест.

Напомним, по итогам подсчета 100% бюллетеней Макрон набрал 58,55% голосов. А его оппонентка Марин Ле Пен - 41,45%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966665-putin-pozdravil-makrona-s-pobedoy-na-vyborah/