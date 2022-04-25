Крупные месторождения нефти в Ливии были заблокированы из-за протестов

Иллюстративное фото: pixabay.com

Крупнейшие месторождения нефти в Ливии были заблокированы протестующими, которые требуют отставки премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы, передает Bloomberg.

Сам Абдель Хамид Дбейба отказывается уходить в отставку.

В результате протестов были временно закрыты крупнейшие месторождения аш-Шарара, Эль-Фил и еще ряд месторождений на западе Ливии. Из-за чего добыча нефти в стране снизилась с 1,3 млн баррелей до 500 тыс. баррелей в сутки за последние 10 дней.

Однако Министерство нефти Ливии заявило в Facebook, что месторождения, которые закрылись из-за протестов, могут снова открыться в ближайшие дни.

Так как правительство Ливии "находится в процессе достижения окончательного соглашения", которое должно решить проблему с блокировкой месторождений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966635-krupnye-mestorozhdeniya-nefti-v-livii-byli-zablokirovany-iz-za-protestov/