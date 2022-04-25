Принцы Саудовской Аравии продали свое имущество на 600 млн долларов из-за финансовых трудностей

Мухаммед бин Салман Абдул-Азиз Аль Сауд. Кадр из видео: YouTube/Al Arabiya English

Члены королевской семьи Саудовской Аравии начали продавать свои роскошные яхты, недвижимость в других странах, предметы искусства из-за финансовых трудностей, с которыми столкнулись в последнее время, передает WSJ.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Абдул-Азиз Аль Сауд ограничил для ряда членов королевской семьи часть источников дохода. Отчего те столкнулись с финансовыми трудностями.

К примеру, принцы не смогли оплатить налоги, счета за парковку самолетов и судов, содержание своих резиденций, зарплату своим подчиненным. Помимо этого, они стараются скрыть свои активы от наследного принца.

Так, в 2021 году принц Бандар бин Султан Аль Сауд продал недвижимость в Великобритании на сумму 155 миллионов долларов. Другие родственники наследного принца продали замок в Лондоне за 290 миллионов долларов, дом в Париже недалеко от Эйфелевой башни за 87 миллионов после давления со стороны кронпринца.

Общая стоимость проданного имущества составила примерно 600 миллионов долларов.

Источники утверждают, что члены монаршей семьи боятся наследного принца. Но, с другой стороны, привыкли к высокому уровню жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966608-printsy-saudovskoy-aravii-prodali-svoe-imuschestvo-na-600-mln-dollarov-iz-za-finansovyh-trudnostey/