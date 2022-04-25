Британские СМИ предупредили о новом ядерном оружии России, способном нанести удар по Европе

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Mail Online предположили, что межконтинентальная баллистическая ракета России "Сармат", испытания которой прошли на прошлой неделе, может представлять ядерную угрозу для Европы.

Успешные испытания МБР "Сармат" прошли на прошлой неделе на космодроме Плесецк в России. Однако Пентагон не посчитал это угрозой для США и ее союзников.

"Сармат" является межконтинентальной баллистической ракетой с самой большой дальностью в мире. Она может поразить цель на расстоянии 11,2 тыс. миль (18 тыс. км). А значит легко достигнуть цели в США или странах Европы.

Ракета "Сармат" способна двигаться со скоростью до 16 тыс. миль в час (до 25 ,7 тыс. км/ч), одновременно развертывая "несколько боеголовок и другое оружие" на "гиперзвуковых скоростях". Все это делает ее уничтожение чрезвычайно трудным.

"Западные военные эксперты заявили, что "Сармат" способен нести 10 или более ядерных боеголовок и ложных целей - этого достаточно, чтобы одним ударом стереть с лица земли территории размером с Великобританию или Францию", - говорится в публикации.

Что касается США, у них тоже имеются свои МБР, способные нести ядерное оружие. Но испытания в стране были отменены, чтобы избежать возможной эскалации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966581-britanskie-smi-predupredili-o-novom-yadernom-oruzhii-rossii-sposobnom-nanesti-udar-po-evrope/