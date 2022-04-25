Израиль и Ливан сообщили о взаимном обстреле

Израильский военный. Фото: Israeli Army/Anadolu Agency via Getty Images

Ливан сообщил, что выпустил ракету по израильской территории. Израиль заявил, что нанес ответный артиллерийский удар по объекту в Ливане.

Как пишет ливанская газета "Аль-Ахбар" в Twitter, ракета была выпущена между Аль-Маалией и Клайлехом на юге Ливана, к югу от Тира. Очевидцы слышали ночью звук ракеты, выпущенной в сторону Израиля.

Израильская армия, подтвердив ракетный обстрел со стороны Ливана, сообщила в Twitter, что в ответ нанесла артиллерийский удар по объекту на их территории.

"В ответ на запуск ракеты с территории Ливана по северу Израиля, который произошел ранее сегодня, артиллерийские силы армии обороны Израиля наносят удар по месту запуска в Ливане", – говорится в публикации.

Ранее Израиль нанес авиаудары по двум военным объектам, находящимся в секторе Газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966577-izrail-i-livan-soobschili-o-vzaimnom-obstrele/