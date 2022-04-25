"Прекрасная новость для всей Европы": мировые лидеры поздравили Макрона с победой на выборах

Эммануэль Макрон. Фото: Getty Images/ Anadolu Agency / Contributor

Во Франции состоялись президентские выборы. По итогам подсчета 100% голосов победу одержал Эммануэль Макрон с показателем 58,55%. Свои поздравления ему направили мировые лидеры.

"Поздравляю Эммануэля Макрона с переизбранием. Франция - наш старейший союзник и ключевой партнер в решении глобальных проблем. Я с нетерпением жду нашего дальнейшего тесного сотрудничества, в том числе в вопросах поддержки Украины, защиты демократии и противодействия изменению климата", - написал американский президент Байден в Twitter.

"Поздравляю, Эммануэль Макрон. С нетерпением жду продолжения нашей совместной работы над вопросами, наиболее важными для людей в Канаде и Франции", - написал премьер Канады Трюдо.

"Поздравляем Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции. Франция - один из наших ближайших и важнейших союзников", - написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Политик добавил, что с нетерпением ждет продолжения совместной с Макроном работы.

Поздравил с переизбранием также канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Ваши избиратели также выразили твердую приверженность Европе сегодня. Я рад, что мы продолжим наше хорошее сотрудничество!" - пишет он в Twitter.

"Уважаемый Макрон, поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Республики [Франция]. Надеюсь на продолжение нашего сотрудничества", - написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Горячие поздравления, дорогой Макрон. В эти неспокойные времена нам нужна сплоченная Европа и Франция, полностью приверженная более суверенному и более стратегическому Европейскому союзу", - заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

С победой на президентских выборах французского лидера поздравил премьер Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

"Сердечно поздравляю Эмманюэля Макрона с его переизбранием и желаю ему всего наилучшего в следующие пять лет во имя процветания дружественного французского народа и славы Франции", - заявил он.

Поздравление от имени премьера Италии Марио Драги появилось на официальном сайте правительства страны.

"Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции - прекрасная новость для всей Европы. Италия и Франция работают бок о бок, вместе со всеми другими нашими партнерами, чтобы построить более сильный, сплоченный и более справедливый Европейский Союз", - написано в сообщении.

Напомним, президент Франции избирается сроком на пять лет. Официально итоги голосования будут объявлены 27 апреля председателем французского Конституционного суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966566-prekrasnaya-novost-dlya-vsey-evropy-mirovye-lidery-pozdravili-makrona-s-pobedoy-na-vyborah/