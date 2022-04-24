Крушение круизного судна в Японии: врачи подтвердили смерть 10 человек

Спасательная операция. Фото: The Asahi Shimbun/Contributor/Getty Images

Накануне на севере Японии судно "KAZU 1" подало сигнал бедствия и пропало в водах близ острова Хоккайдо. Стало известно, что в результате инцидента погибли 10 человек.

Всего на борту находились 26 человек, в том числе двое детей, а также матрос и капитан корабля, пишет местное издание

Японские врачи подтвердили смерть десяти человек. Уточняется, что девять из десяти погибших были найдены в воде или на близлежащих скалах примерно в 10 километрах от места подачи экстренного сигнала круизным судном.

Инцидент произошел, когда лодка находилась в водах у водопада Кашуни. По данным издания, в последние дни в том районе температура воды составляла 2-4 градуса тепла. В субботу, когда пропал корабль, наблюдались высокие волны и сильный ветер.

Наземные, морские и воздушные силы самообороны были направлены для помощи в поисках тех, кто находился на этом корабле.

Ранее мы сообщали о том, что круизное судно подало сигнал бедствия на севере Японии. Была начата спасательная операция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966534-krushenie-kruiznogo-sudna-v-yaponii-vrachi-podtverdili-smert-10-chelovek/