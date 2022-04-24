"Давайте беречь мир": Лукашенко обратился к соседям Беларуси

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил храм Преображения Господня в пасхальное воскресенье. В ходе визита он обратился к соседним странам с призывом о мире.

Политик отметил, что Пасха - такой день, когда у Бога просят главное. А главное - это мир, согласие, дружба, которые, по его словам, всегда были свойственны белорусам, пишет БЕЛТА.

"Находясь в этом уютном, моем любимом храме, хотел бы обратиться не только к белорусам. Но прежде к нашим соседям. Давайте беречь мир. Это сейчас так актуально", - заявил Лукашенко.

Он призвал своих коллег-политиков "не создавать людям проблем".

"Давайте жить дружно. Хотел бы попросить своих коллег-политиков: давайте не будем создавать нашим людям проблем, их и сейчас хватает. Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые. Жили в "заможном" мире, у них все было", - сказал президент Беларуси.

По его словам, они сейчас стоят вдоль границы и просят, чтобы их пропустили в Беларусь.

"Мы, как благородные люди, открываем эту границу, и особенно в канун религиозных праздников: приходите, здесь ваши люди. Граница не должна препятствовать нормальной жизни, и нашим соседям в том числе. Мы всегда относимся к людям по-соседски, по-человечески, по-людски, как у нас говорят. И единственное хочу: чтобы такое было отношение и к нам",- заявил Лукашенко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966529-davayte-berech-mir-lukashenko-obratilsya-k-sosedyam-belarusi/