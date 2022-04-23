"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы из Москвы в Казахстан

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Сегодня, 23 апреля, стартовали регулярные авиарейсы из Москвы в Казахстан авиакомпанией "Россия" (входит в состав группы "Аэрофлот"). Сегодня открылись перелеты в Нур-Султан, Алматы и Атырау, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент общественных связей "Аэрофлота".

С сегодняшнего дня "Аэрофлот" открыл программу регулярных полетов в Казахстан из Москвы. Все рейсы выполняются авиакомпанией "Россия" на самолетах Superjet 100.

Уже стартовали рейсы в Нур-Султан, Алматы и Атырау.

С 24 апреля самолеты начнут летать из Москвы в Костанай, Актау и Актобе.

С 25 апреля также запустится рейс в Караганду.

В "Аэрофлоте" отметили, что данная программа прямых полетов поддержит развитие туристических и бизнес-связей между странами, а также поспособствует расширению экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

С действующим расписанием полетов в Казахстан можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Напомним, ранее в "Аэрофлоте" заявляли, что с 23 апреля будут запущены прямые регулярные рейсы из Москвы в Казахстан, но при этом рейсы в казахстанские города из Сочи будут отменены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966463-aeroflot-zapustil-regulyarnye-reysy-iz-moskvy-v-kazahstan/