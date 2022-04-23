Байден вновь попытался "поздороваться" с пустотой (видео)

Джо Байден. Фото: Karen Ducey/Getty Images

Президент США Джо Байден довольно часто попадает в весьма курьезные ситуации. На этот раз после своего выступления в одном из колледжей глава Соединенных Штатов протянул руку для рукопожатия в пустоту.

Президент США Джо Байден, завершая выступление в городе Сиэтл, вновь протянул руку для рукопожатия в никуда, передает издание РИА Новости.

Глава Соединенных Штатов выступал с речью о предлагаемых реформах. Когда он прощался со зрителями, то обернулся с протянутой для рукопожатия рукой и "поздоровался" с пустотой. Затем президент США сделал еще четверть оборота и повторил движение.

После этого президент США с улыбкой обернулся к публике и поблагодарил собравшихся за внимание.

Аналогичный эпизод произошел неделю назад. Закончив свое выступление в Северной Каролине он повернулся спиной к сцене и протянул руку для рукопожатия, хотя рядом с президентом никого не было.

Напомним, что ранее американский лидер во время мероприятия в Белом доме испугался пасхального кролика и поспешно ушел от него, прервав разговор с журналистами.

Также во время выступления в штате Орегон президент США не смог правильно произнести фамилию конгрессмена Эрла Блюменауэра. Тогда он сказал: "Можете звать меня Биден. Джо Биден".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966444-bayden-vnov-popytalsya-pozdorovatsya-s-pustotoy/