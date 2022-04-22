Производитель пива "Клинское" и Hoegaarden заявил о продаже бизнеса в России

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Пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev сообщила, что намерена продать долю в российской AB InBev Efes. Об этом говорится на сайте компании.

В заявлении компании говорится, что она ведет переговоры о продаже своей неконтролирующей доли турецкому партнеру Anadolu Efes.

"Anheuser-Busch InBev сегодня объявила, что продаст свою неконтролирующую долю в совместном предприятии AB InBev Efes. И ведет активные переговоры со своим партнером, турецкой пивоваренной компанией Anadolu Efes. Запрос AB InBev по поводу приостановления действия лицензии на производство и продажу Bud в России также будет частью потенциальной сделки", – сообщается в пресс-релизе.

По итогам первого квартала 2022 года компания оценила свои потери в 1,1 млрд долларов.

AB InBev Efes производит пиво "Клинское", Corona Extra, Hoegaarden, Leffe, Spaten и BUD.

Ранее датская компания Carlsberg начала переговоры по продаже своего крупного бизнеса в России "Балтики".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966363-proizvoditel-piva-klinskoe-i-hoegaarden-zayavil-o-prodazhe-biznesa-v-rossii/