Производитель Zewa и Libresse объявил об уходе из России

Кадр из видео: YouTube/Libresse Россия

Шведская компания Essity объявила об уходе из России. Причиной стало "ухудшение условий ведения бизнеса", говорится в комментарии главы компании Магнуса Грота в отчете за первый квартал 2022 года.

"Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон (147 млн долларов). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка", - говорится в сообщении.

Компания Essity занимается производством предметов личной гигиены. На российском рынке представлены ее товары под брендами Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA.

В отчете утверждается, что Essity пришлось увеличить цены на свою продукцию по всему миру. И в ближайшее время они планируют поднять их повторно.

Ранее Danone решили прекратить импорт растительного молока Alpro и воды Evian в Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966354-proizvoditel-zewa-i-libresse-obyavil-ob-uhode-iz-rossii/