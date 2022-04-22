Россия запретила въезд Марку Цукербергу и Камале Харрис

Марк Цукерберг. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Власти России запретили въезд на территорию своей страны 29 американцам, об этом говорится на сайте российского МИДа.

Под российские санкции попали основатель компании Meta Марк Цукерберг и вице-президент США Камала Харрис.

"В "стоп-лист" вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруги ряда высокопоставленных чиновников", – говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

В ведомстве отметили, что эта мера была принята в ответ на "расширяющиеся антироссийские санкции".

Лицам, попавшим под санкции России, закрыт въезд на территорию страны на "бессрочной основе".

Ранее МИД России ввел персональные санкции против 228 граждан Австралии, включая премьер-министра Скотта Моррисона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966311-rossiya-zapretila-vezd-marku-tsukerbergu-i-kamale-harris/