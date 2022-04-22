Байден повторил, что США не отправят в Украину своих солдат

Джо Байден. Фото: Brendan Smialowski/Contributor/Getty Images

Джо Байден на минувшем мероприятии Демократической партии в штате Орегон вновь повторил, что США не отправят своих солдат в Украину, передает Oregon Live.

"Мы не станем направлять ни одного американского военного в Украину, чтобы не начать третью мировую войну", - сказал Байден.

Но вместо этого они направят все свои силы на снабжение Украины необходимым вооружением.

"Мы дадим каждому украинцу военные возможности, которые <...> им нужны для того, чтобы защитить себя", - сказал он.

Во время выступления по Украине 21 апреля американский президент заявил, что выделит стране новый пакет военной помощи в 800 млн долларов. А также объявил о запрете российским кораблям заходить в порты Соединенных Штатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966291-bayden-povtoril-chto-ssha-ne-otpravyat-v-ukrainu-svoih-soldat/