"Самый опасный период": Трамп заявил, что из-за Байдена США больше никто не уважает

Дональд Трамп. Фото: Zach Gibson - Pool/Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на ежегодной конференции Heritage в четверг заявил, что страна сейчас переживает опасный период, передает The Daily Signal.

Трамп в очередной раз обвинил действующего президента Байдена в причинении ущерба Штатам.

"Вы можете взять пять худших президентов в американской истории и сложить их вместе, и они не нанесут того ущерба, который Джо Байден нанес за один год", - сказал Трамп.

45-й американский президент назвал преемника виновным в росте инфляции, неконтролируемом потоке нелегалов на границе с Техасом, снизившемся положении Штатов в мире и "наглых врагах". Также упомянул вывод американских войск из Афганистана.

"Китай больше не уважает нас. Иран нас больше не боится. Своим чудовищным вторжением в Украину Россия показала, насколько слабыми, по их мнению, являются наши лидеры <...> Это самый опасный период в истории нашей страны", - констатировал Трамп.

Он добавил, что российское правительство не сделало бы этого, будь его администрация при власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966265-samyy-opasnyy-period-tramp-zayavil-chto-iz-za-baydena-ssha-bolshe-nikto-ne-uvazhaet/