Украина продлила военное положение до 25 мая

Здание Верховной Рады. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за продление военного положения в стране, передает УНИАН.

Украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложение продлить военный режим в стране на 30 дней. Депутаты Верховной Рады поддержали его инициативу и продлили действие военного положения в Украине до 25 мая.

Отмечается, что во время военного положения в стране допускается особый режим въезда и выезда, ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспорта. Кроме того, на территории государства устанавливается комендантский час.

Ранее военное положение на территории Украины было введено Зеленским 24 февраля. Затем с 26 марта его продлили еще на 30 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966264-ukraina-prodlila-voennoe-polozhenie-do-25-maya/