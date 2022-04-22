Россию лишили статуса постоянного наблюдателя в ОАГ

Организация американских государств. Фото: Wikipedia

Россию лишили статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств. Десятки стран проголосовали за соответствующую резолюцию, передает CNN.

За принятие резолюции "Приостановление статуса Российской Федерации в качестве постоянного наблюдателя при Организации американских государств" проголосовали 25 членов. Воздержались от ответа восемь. Ни один не высказался "против".

"Принятием этой резолюции государства-члены ОАГ продемонстрировали, что мы не остаемся в стороне перед лицом нарушений российским правительством международного гуманитарного права и нарушений прав человека. Наше полушарие поддерживает Украину", - сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Государства-члены ОАГ - США, Канада, Аргентина, Белиз, Боливия, Бразилия, Колумбия, Мексика и еще десятки других стран. Организация была создана в 1948 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966249-rossiyu-lishili-statusa-postoyannogo-nablyudatelya-v-oag/