Турция возьмет кредит в 1 млрд евро, чтобы снизить зависимость от российского газа

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Gettty Images/ Stringer / Stringer

Турецкая государственная компания Botas находится на завершающей стадии переговоров с Deutsche Bank, чтобы получить кредит в размере одного миллиарда евро, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Кредит, как утверждается, пойдет на приобретение Турцией сжиженного природного газа из Соединенных Штатов. Также выделенную сумму Botas намерена потратить на закупку СПГ и у трейдеров в Европе.

Ожидается, что покупка сжиженного природного газа снизит зависимость Турции от российского топлива.

Кроме того, это позволит Турции диверсифицировать поставки газа. Подписание сделки может произойти в течение последующих нескольких недель.

Botas пострадала от резкого роста цен на природный газ в последнее время.

Ранее глава МИД Турции объяснил, почему они не собираются вводить санкции против России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966155-turtsiya-vozmet-kredit-v-1-mlrd-evro-chtoby-snizit-zavisimost-ot-rossiyskogo-gaza/