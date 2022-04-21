Израиль нанес авиаудары по военным объектам в секторе Газа

Израильские военные на границе с сектором Газа. Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

Израиль нанес авиаудары по двум военным объектам, находящимся в секторе Газа, сообщает пресс-служба ВС страны.

"В ответ на запуск ракеты из сектора Газа по Израилю сегодня вечером (в среду) истребители ВС Израиля нанесли удар по военному посту и входу в туннель <...> ведущий к центральному подземному комплексу, содержащему химикаты, используемые для производства ракетных двигателей", – говорится в заявлении.

Отмечается, что эти авиаудары "значительно ограничит возможности производства ракет в секторе Газа".

Ранее Сирия сообщила об атаке Израиля по окрестностям Дамаска. Силы противовоздушной обороны Сирии противостояли ракетам и сбили часть из них. В результате происшествия был нанесен только материальный ущерб, погибших нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966075-izrail-nanes-aviaudary-po-voennym-obektam-v-sektore-gaza/