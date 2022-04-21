Пентагон отреагировал на успешный пуск МБР "Сармат" в России

Пентагон. Фото: pixabay.com

Роскосмос в Telegram поздравил министерство обороны России с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

"Сегодня на космодроме Плесецк из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат". Задачи пуска выполнены в полном объеме!" - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный ракетный комплекс поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения России.

Пентагон на официальном сайте сообщил, что Россия заранее уведомила их о предстоящих испытаниях.

"Россия должным образом уведомила Соединенные Штаты в соответствии с их обязательствами по новому договору СНВ-III о том, что она планирует испытать эту межконтинентальную баллистическую ракету", - сказано в сообщении.

Американское правительство не посчитало данное тестирование угрозой для США и ее союзников.

СНВ-III - двусторонний договор между США и Россией о ядерных вооружениях. Он был подписан в 2010 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966070-pentagon-otreagiroval-na-uspeshnyy-pusk-mbr-sarmat-v-rossii/