Представители Британии, США и Канады ушли со встречи G20 во время выступления делегатов из России

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На заседании министров финансов и управляющих центральными банками стран G20 представители делегаций из Великобритании, США и Канады покинули встречу в тот момент, когда свое выступление начал глава Минфина России Антон Силуанов.

Как пишет The Washington Post, зал покинули представители Украины, министр финансов США Джанет Йеллен, глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Позже Христя Фриланд опубликовала в Twitter фотографию чиновников, покинувших заседание G20 во время выступления российской делегации.

"Канада и ряд наших демократических партнеров покинули пленарное заседание G20, когда Россия попыталась выступить", – написала она.

Глава Минфина Великобритании Риши Сунак подтвердил на своей странице в Twitter, что их делегация ушла со встречи во время выступления представителей России.

"Мои представители вместе с американскими и канадскими коллегами покинули сегодняшнюю встречу G20 в Вашингтоне, пока выступали российские делегаты. Мы едины в нашем осуждении войны России против Украины и будем настаивать на усилении международной координации для наказания России", – пояснил министр.

Ранее президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его канадский коллега Джастин Трюдо заявили, что готовы отправить в Украину артиллерийские оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966062-predstaviteli-britanii-ssha-i-kanady-ushli-so-vstrechi-g20-vo-vremya-vystupleniya-delegatov-iz-rossii/