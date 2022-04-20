Норвегия передала Украине 100 ЗРК "Мистраль"

Солдат с ЗРК "Мистраль". Фото: Forsvaret

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что их страна отправила в помощь Украине 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль".

В своем заявлении глава Минобороны Норвегии отметил, что "Мистраль" – это эффективное оружие, которое принесет большую пользу Украине.

"Конфликт в Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение подарить Украине ЗРК "Мистраль", – сказал министр обороны Норвегии.

Ранее известная норвежская лыжница Тереза Йохауг заявила, что не приедет на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмень из-за ситуации в Украине.

Кроме того, Национальный Олимпийский комитет Норвегии призвал отстранить спортсменов из России и Беларуси от всех международных соревнований.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965945-norvegiya-peredala-ukraine-100-zrk-mistral/