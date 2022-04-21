СМИ: Tesla может заняться добычей лития

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Tesla может заняться добычей лития в ближайшее время. В начале апреля Илон Маск пожаловался на стремительно растущие цены на литий и заявил, что, возможно, его компании придется добывать металл самостоятельно. Последние кадровые изменения в Tesla говорят о том, что компания приступает к осуществлению этого плана, передает Quartz.

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Журналисты заметили, что в середине апреля известный геолог-разведчик Зак Зенс покинул Rio Tinto и обозначил Tesla как свое новое место работы в LinkedIn. Это сразу же заставило многих вспомнить о том, что 8 апреля Илон Маск пожаловался у себя в Twitter, что цены на литий (незаменимый элемент в батареях Tesla) растут с каждым годом и предположил, что его компании, возможно, придется самостоятельно добывать металл для своих нужд. Пока неизвестно, чем именно будет заниматься геолог в Tesla, но тенденция показывает, что Маск — не единственный представитель отрасли, кто задумывается о том, как обеспечить свою компанию металлом для производства электромобилей.

За последний год цены на литий выросли на 500%. Если раньше тонна лития стоила 17 тысяч долларов, то теперь 80 тысяч долларов. Стоимость никеля превысила 100 тысяч долларов за тонну. Кобальт продается примерно по тем же ценам, что и литий. Причинами роста цен называют сбои в цепочках поставок и антироссийские санкции. Литий не является дефицитным металлом, но одна батарея электромобиля требует 10 кг лития. Горнодобывающая промышленность пока не готова поставлять очищенные металлы в таких огромных количествах, которые нужны производителям аккумуляторов.

Из-за этого автопроизводители пытаются решить вопрос своими силами. В прошлом году General Motors инвестировала в проект по добыче лития в Калифорнии, а BMW сделала то же самое в Аргентине. Tesla уже владеет месторождением по добыче лития в Неваде.

Несмотря на то, что инвестиции уже выделены, для запуска проектов требуется время. Аналитики опасаются, что из-за растущих цен на металлы глобальное производство электромобилей затормозится. Либо может возникнуть ситуация, в которой производителям придется поднять цены на электромобили из-за больших расходов на металлы. Это также плохо скажется на рынке, поскольку может вызвать отток потребителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965940-smi-tesla-mozhet-zanyatsya-dobychey-litiya/