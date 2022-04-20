Производитель дронов Switchblade подарит Украине 100 беспилотников

Quantix Recon. Кадр из видео: YouTube/AeriVironment

Американский производитель дронов Switchblade компания AeroVironment бесплатно предоставит Украине 100 беспилотных авиационных комплексов Quantix Recon. Сообщение появилось на официальном сайте.

Предоставленные комплексы не входят в выделенную правительством США военную помощь. 100 аппаратов Quantix Recon будут переданы Украине на этой неделе. Помимо этого, будут предоставлены услуги по обучению управления этих систем.

"[Аппарат Quantix Recon] способен летать незамеченным силами противника и не подвергаться влиянию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку удаленных, недоступных областей динамично меняющегося поля боя", - сказал глава AeroVironment Вахид Наваби.

Компания является производителем дронов Switchblade, которые были также переданы Украине американским правительством.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Украина получила большую часть обещанного ранее оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965875-proizvoditel-dronov-switchblade-podarit-ukraine-100-bespilotnikov/