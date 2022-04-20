Производитель дронов Switchblade подарит Украине 100 беспилотников
Американский производитель дронов Switchblade компания AeroVironment бесплатно предоставит Украине 100 беспилотных авиационных комплексов Quantix Recon. Сообщение появилось на официальном сайте.
Предоставленные комплексы не входят в выделенную правительством США военную помощь. 100 аппаратов Quantix Recon будут переданы Украине на этой неделе. Помимо этого, будут предоставлены услуги по обучению управления этих систем.
"[Аппарат Quantix Recon] способен летать незамеченным силами противника и не подвергаться влиянию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку удаленных, недоступных областей динамично меняющегося поля боя", - сказал глава AeroVironment Вахид Наваби.
Компания является производителем дронов Switchblade, которые были также переданы Украине американским правительством.
Ранее в Пентагоне сообщили, что Украина получила большую часть обещанного ранее оружия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965875-proizvoditel-dronov-switchblade-podarit-ukraine-100-bespilotnikov/