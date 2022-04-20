Антироссийские санкции будут усилены в ближайшее время, сообщили во Франции

Клеман Бон. Кадр из видео: YouTube/Europe 1

Госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что страны Евросоюза в ближайшее время готовы усилить санкции против России, передает ТАСС.

Вопрос о расширении антироссийских мер поднимался в ходе видеоконференции, в которой приняли участие лидеры стран ЕС, а также Великобритании, США, Японии. Ограничения, в частности, затронут российские энергоресурсы.

"Санкции в отношении России будут <...> усилены в ближайшие дни", - сказал Бон.

Ранее французский президент Макрон не исключил, что на определенном этапе конфликта Европе придется отказаться от российского газа.

Напомним, пятый пакет санкций против России был введен ЕС 8 апреля. В него вошли меры индивидуального и экономического характера.

Четвертый пакет санкций был утвержден ЕС в середине марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965857-antirossiyskie-sanktsii-budut-usileny-v-blizhayshee-vremya-soobschili-vo-frantsii/