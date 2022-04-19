Компания Henkel заявила о закрытии своего бизнеса в России

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Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel объявил о решении закрыть свой бизнес на территории России из-за событий, которые происходят в Украине.

Соответствующее заявление представители компании разместили на официальном сайте Henkel.

Сообщается, что процесс вывода бизнеса компании Henkel с территории России на данный момент находится на стадии подготовки.

Тем не менее, в компании сообщили, что 2,5 тыс. сотрудников Henkel в России останутся трудоустроенными и продолжат получать зарплату.

"Ожидаемые финансовые последствия запланированного выхода для Henkel в настоящее время не поддаются количественной оценке", – отмечается в заявлении.

Генеральный директор Henkel Карстен Кнобель подчеркнул, что компания осуждает военные действия в Украине и стремится сделать все, чтобы поддержать украинских коллег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965830-kompaniya-henkel-zayavila-o-zakrytii-svoego-biznesa-v-rossii/