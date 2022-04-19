Зеленский предложил продлить режим военного положения в Уркаине

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о продлении военного положения в стране. Данные по законопроекту опубликованы на официальном сайте парламента Украины.

На сайте украинского правительства появилась информация о том, что сегодня, 19 апреля, Зеленский внес проект Закона об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине".

Отмечается, что законопроект передан на рассмотрение руководству. Тем не менее, самого текста документа в открытом доступе пока нет.

Напомним, что срок действия текущего военного положения истекает 25 апреля.

Первоначально такой режим был введен в Украине 24 февраля. Но 15 марта решено было продлить его еще на 30 дней, начиная с 26 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965822-zelenskiy-predlozhil-prodlit-rezhim-voennogo-polozheniya-v-urkaine/