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Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что в стране уроки истории будут вводить с первого класса, передает РИА Новости.

"Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса", - заявил политик.

На данный момент предмет истории вводится в учебную школьную программу в России с пятого класса.

Ранее газета "Коммерсантъ" узнала о том, что российским общеобразовательным школам поручили провести занятия про антироссийские санкции и их влияние на экономику страны. Занятия должны были провести среди учеников с пятого по 11 классы.

Соответствующие материалы к "санкционному" уроку журналисты обнаружили на сайтах нескольких школ Подмосковья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965771-rossiyskie-shkolniki-budut-izuchat-istoriyu-s-pervogo-klassa/